Грудное вскармливание делает ребенка менее привередливым в еде - исследование

В новом исследовании, проведенном учеными из Франции, приняли участие 53 ребенка. Исследователи следили за детьми с рождения. Матери кормили детей грудью либо из бутылочки. В течение 10 дней после прекращения вскармливания грудью или из бутылочки некоторые женщины давали детям только морковное пюре, а остальные кормили детей разными пюре (из моркови, артишоков, зеленой фасоли и тыквы), передает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеУченые установили, что грудное вскармливание полезно для кормящих мамИсследование показало, что участники, которых кормили грудью, как правило, ели больше овощей после изменения питания по сравнению с теми, кого кормили из бутылочки. В возрасте 6 лет у детей, которых кормили грудью, а затем разными пюре, диеты оказались самыми разнообразными. Кроме того, им чаще хотелось попробовать новые овощи.

Дети, которые находились на искусственном вскармливании, а потом в течение 10 дней получали морковное пюре, оказались самыми привередливыми. В целом участникам, в младенчестве находившимся на грудном вскармливании, в возрасте 6 лет больше нравились овощи, которые они до этого не ели, и они съедали их в два раза больше, чем те, кого кормили из бутылочки.

Читайте такжеУчёные установили, что грудное молоко - это природный антибиотикТакже ученые обнаружили: если ребенку после изменения питания сначала не нравится продукт, нужно давать ему его в течение 8 последующих кормлений. Это повысит вероятность того, что ребенок будет есть этот продукт в будущем. По словам специалистов, в грудном молоке сохраняются следы рациона матери. Благодаря этому ребенок с младенчества привыкает к своеобразному вкусу таких продуктов, как брокколи и брюссельская капуста.