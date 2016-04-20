Биологи раскрыли секрет грудного молока

Оно содержит более 200 различных сахаров, что намного превышает их количество в молоке коров. Обзор опубликован в журнале Trends in Biochemical Sciences, пишет lenta.ru.

Ученые полагают, что состав молока, а также изменения в нем во время кормления грудью, связаны с иммунной системой новорожденного и развивающимся кишечным микробиомом — популяцией микроорганизмов внутри желудочно-кишечного тракта. Сахара в молоке не предназначены для кормления новорожденного. Так как организм только что родившихся детей стерилен от бактерий, то углеводы предназначены для культивирования в них кишечных микроорганизмов.

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Кроме того, молоко богато антителами и молекулами, которые замедляют рост патогенов, а также активируют белые кровяные тельца в крови новорожденного. Спустя месяц, когда у ребенка начинает формироваться приобретенный иммунитет, состав грудного молока меняется, и уровень материнских антител падает более чем на 90 процентов. Также уменьшается разнообразие сахаров, однако повышается количество жиров и других питательных веществ, поддерживающих рост ребенка.

Несмотря на многие полезные функции молока, дети могут расти здоровыми и без грудного вскармливания. Однако грудное молоко способно снижать детскую смертность и значительно уменьшает риск кишечных и дыхательных инфекций. По словам ученых, хотя грудное молоко, которое является продуктом миллионов лет эволюции, обладает оптимальным для новорожденного составом, остается неизвестным, какой должен быть необходимый срок питания. Пока это должны решать матери.