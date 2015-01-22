Грудное вскармливание сбережет ребенка от ожирения

Известно: основы здоровья человека закладываются еще в младенчестве. Поэтому, например, для профилактики детского ожирения важно, по возможности, грудное вскармливание малыша. При кормлении грудью младенец получает необходимое и сбалансированное питание, которое легко усваивается детским организмом, рассказывает врач-педиатр Наталья Ботвинникова, пишет meddaily.ru.

Искусственные смеси питательные, однако не так хорошо и не всегда беспроблемно усваиваются организмом, становясь иногда причиной диатеза. По мере роста ребенка в семье необходимо культивировать несправедливо позабытую культуру питания и постепенно приучать ребенка с малых лет к полезной и натуральной пище. Конечно, со временем ребенок узнает, что такое чипсы, орешки и жвачки, но самое главное ребенок уже уяснит - это вредная еда.

Немаловажным в профилактике ожирения у детей является приучение к спорту и активному отдыху. Малоподвижный образ жизни стал настоящей проблемой нашего времени. Ограничение времени просмотра телепередач и компьютерных игр в пользу спорта закладывает основы здорового образа жизни вашего ребенка. Поэтому если хотите, чтобы во взрослую жизнь ваш ребенок вступил здоровым, неся в свою семью культуру правильного питания, здорового образа жизни, уже сегодня необходимо заложить основу для этого.