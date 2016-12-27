Курение во время беременности увеличивает риск проблем с почками у ребенка - ученые

У детей, рожденных женщинами, курившими в процессе беременности, в возрасте трех лет было больше признаков повреждения почек по сравнению с теми, чьи матери не курили. Это показало новое исследование, проведенное в Университете Киото, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Читайте такжеБеременным женщинам следует избегать косметических средств - исследованиеКурение во время беременности оказалось одним из факторов риска связанной с заболеванием почек протеинурии у детей - повышенного уровня белка в моче. Специалисты изучили образцы мочи 44595 детей. Также ученые проанализировали данные о курении матерей. 4,4% курили только до беременности, а 16,7% продолжали курить во время нее.

Читайте такжеДефицит сна ухудшает работу почек - исследованиеВ возрасте 3 лет протеинурию зафиксировали у 1,7% детей, чьи матери курили в процессе беременности, у 1,6% участников, чьи матери бросили курить на время беременности, и у 1,3% из тех, чьи матери вообще не курили. В целом курение матери в процессе беременности увеличивало риск протеинурии у детей в 1,24 раза.