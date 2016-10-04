Дети курящих отцов болеют астмой в три раза чаще

Такие выводы научная группа во главе с профессором Сесили Сванес (Cecilie Svanes) сделала на основе данных о 24 тысячах детей, пишет Daily Mail.

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Обнаружилось, что чаще болеют не только те дети, отцы которых курят в настоящее время, но и те, чьи отцы расстались с этой вредной привычкой задолго до их рождения. В зависимости от того, как рано мужчина выкурил свою первую сигарету и насколько был велик его стаж курильщика, возрастала вероятность того, что его сын или дочь будут страдать астмой. Особенно часто болели те, чьи отцы начали курить до 15 лет.

Ученые предполагают, что дело может быть в том, что курение запускает процесс изменений в мужской сперме. Они заявили, что в таких случаях работает эпигенетическое программирование — окружающая среда, в которой находился мужчина до зачатия ребенка, может оказывать влияние на здоровье этого ребенка.

Так, не только курение увеличивало шансы развития астмы у потомства, но и работа, связанная с контактами с вредным дымом — например, работа сварщика.

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Профессор Сванес добавила, что самым важным фактором риска для тех участников исследования, чьи отцы начали курить уже после достижения возраста половой зрелости, стала длительность вредного воздействия. Даже у тех мужчин, которые бросили курить до того, как начали активно планировать пополнение в семье, дети-астматики рождались более чем в 3 раза чаще, чем у тех, кто не курил никогда.

Это далеко не первая работа, доказывающая, что стиль жизни отца отражается на его будущих детях. Например, в США в мае выяснили, что у мужчин с ожирением чаще рождаются дети с ожирением, диабетом, некоторыми формами рака. У тех мальчиков и девочек, чьи отцы длительное время находились в стрессе еще до рождения потомков, чаще наблюдались проблемы с поведением. Возраст, в котором мужчина стал отцом, также был крайне важным фактором, от которого зависела вероятность появления ребенка с синдромом Дауна, аутизмом или шизофренией.