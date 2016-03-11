Дешевая косметика насыщает организм опасными канцерогенами

Ученые из Университета Калифорнии предупреждают: девочки-подростки, пользующиеся дешевой косметикой, подвергаются воздействию канцерогенов. Благодаря трехдневному перерыву в использовании косметических средств концентрация вредных соединений уменьшается на 45%. В исследовании приняли участие 100 девочек-подростков, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Участниц попросили на три дня отказаться от своей косметики. Вместо нее им предоставили средства без потенциально опасных соединений, таких как фталаты, парабены, триклозан и оксибензон. Предыдущие исследования, проведенные на животных, показали: эти соединения негативно влияют на эндокринную систему.

Читайте такжеИндийская омолаживающая маска для лицаДо и после эксперимента специалисты собрали и проанализировали образцы мочи участниц. Ученые заметили, что уровень диэтилфталата, используемого в парфюмерии, в организме девочек к концу исследования снизился на 27%. Концентрации метилпарабенов и пропилпарабенов (консервантов) в моче уменьшились на 44% и 45% соответственно. А уровни триклозана, нередко входящего в состав мыла и зубных паст, а также бензофенона-3, содержащегося во многих солнцезащитных кремах, снизились на 36%.