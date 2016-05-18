Учёные США доказали вред пластиковой посуды

Химическое соединение Бисфенол А, используемое в пластиковых бутылках с водой, консервных банках и бумажных квитанциях, повышает риск развития ожирения у будущих детей беременных мам. Посвященное этому исследование медиков из Колумбийского университета (США) опубликовано в журнале Environmental Health Perspectives, сообщает Лента.ру.

Ученые обнаружили в моче 94 процентов обследованных женщин Бисфенол А. Это вещество блокирует выработку важных для здоровья организма гормональных соединений и приводит к повышенному риску развития астмы, депрессии, раннего полового созревания у девочек, сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

В своем исследовании ученые проанализировали образцы мочи 369 матерей и детей. У первых они были взяты в ходе последнего триместра беременности, а у вторых — в возрасте трех и пяти лет. Рост и вес измерялся у детей в возрасте пяти и семи лет. Дополнительно у семилетних измерялась окружность талии.

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Обнаруженная зависимость справедлива для девочек, но не мальчиков. Медики рекомендуют беременным женщинам в период с трех до семи месяцев ограничить использование консервированных продуктов и пластиковой посуды. Лучше готовить пищу самостоятельно, пользуясь фарфоровой посудой или контейнерами из нержавеющей стали.

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