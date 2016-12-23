В России число погибших от отравления "Боярышником" увеличилось до 74 человек

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в российском Иркутске увеличилось до 74 человек, передает ТАСС.

Читайте такжеВ Иркутске количество погибших от отравления "Боярышником" достигло 72 человек"Мы располагаем данными о 74 умерших от отравления в период с 17 декабря, общее число пострадавших - 122 человека. В больницах остается 31 житель Иркутска", - сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее сообщалось о 72 смертельно отравившихся.

Кроме того, по данным министерства, за прошедшие сутки был зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом во втором по величине городе региона - Братске. Там госпитализирован один человек, его состояние пока не уточняется.

Читайте такжеВ России 33 человека умерли от употребления концентрата для ванн "Боярышник"Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 17 по 21 декабря десятки жителей отравились суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник". В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции.