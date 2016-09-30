Количество умерших от фальсифицированного алкоголя вновь выросло

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, всего в настоящее время зарегистрировано 77 случаев отравлений.

По оперативным сообщениям территориальных органов Госпродпотребслужбы в Донецкой, Луганской, Николаевской и Харьковской областях по состоянию на 9:00 30 сентября новых случаев отравления алкогольными напитками не зарегистрировано.

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Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. По состоянию на 28 сентября число умерших составило 35 человек.

Правоохранители задержали трех владельцев магазинов в трех районах Харьковской области, где продавался некачественный алкоголь. Их обвинили по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (изготовление некачественных продуктов, которое привело к тяжелым последствиям).

29 сентября прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.

Накануне следователи фискальной службы вместе с прокурорами и оперативными подразделениями УСБУ в области провели 3 обыска в местах, где предположительно изготавливали суррогатный алкоголь. Изъято более 4 тонн спиртосодержащей жидкости.

По данным правоохранителей, суррогат разливался в бутылки производителей "Хлебный дар", "Александрия БЛИГ", "Люботинский завод продтоваров" и продавался на разлив.