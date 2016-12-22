Чтобы меньше болеть, нужно больше времени проводить на солнце - ученые

Солнечный свет укрепляет здоровье. И ученые из Джорджтаунского университета знают, каким образом. Оказывается, солнечный свет заставляет иммунные Т-клетки двигаться быстрее. А скорость реакции иммунитета крайне важна, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Уже известно, что благодаря солнцу вырабатывается витамин D. Он помогает предотвратить астматические приступы, рак груди и депрессию.

Читайте такжеСолнечные ванны увеличивают продолжительность жизни - исследованиеНовое же исследование данный витамин вообще не берет в расчет. Оно показало: солнечный свет синего спектра заставлял Т-клетки быстрее двигаться. То есть организм постоянно находился в состоянии боеготовности. Свет активировал пероксид водорода, что приводило к открытию сигнального пути для Т-клеток. Данное соединение высвобождают белые кровяные клетки, когда ощущают присутствие инфекции.

Читайте такжеНедостаток витамина D в детстве связан с развитием атеросклероза во взрослом возрастеОднако ученые предупреждают: синий спектр солнечного света или специальные лампы с таким спектром безопаснее УФ-излучения, которое требуется для выработки витамина D. Кстати, под воздействием солнца в теле начинает также производиться оксид азота, позитивно влияющий на сердечно-сосудистую систему.