Развитие детского аутизма может быть связано с нехваткой витамина D у матери - ученые

Дети женщин, у которых на 20-х неделях беременности наблюдается нехватка витамина D, более склонны к шести годам проявлять признаки аутизма, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное голландскими учеными.

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Ранее считалось, что наличия в организме витамина D необходимо для укрепления костей, однако недавние исследования выявили, что витамин D также влияет на рост мозга.

По мнению ученых, беременным следует принимать добавки витамина D так же, как они принимают фолиевую кислоту.