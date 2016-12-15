Развитие детского аутизма может быть связано с нехваткой витамина D у матери - ученые
11:03, 15 декабря 2016Зарубежные новости
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Ученые связали появление аутизма у ребенка с нехваткой витамина D у матери.
По мнению ученых, беременным следует принимать добавки витамина D так же, как они принимают фолиевую кислоту / theguardian.com
Дети женщин, у которых на 20-х неделях беременности наблюдается нехватка витамина D, более склонны к шести годам проявлять признаки аутизма, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное голландскими учеными.
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Ранее считалось, что наличия в организме витамина D необходимо для укрепления костей, однако недавние исследования выявили, что витамин D также влияет на рост мозга.
По мнению ученых, беременным следует принимать добавки витамина D так же, как они принимают фолиевую кислоту.
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