Витамин D помогает работе сердца

Команда Leeds Teaching Hospitals, которая демонстрировала результаты исследования в Американском кардиологическом колледже, назвала их "потрясающими". Британский фонд сердца призвал провести более длительные испытания, чтобы оценить влияние таблеток.

Витамин D имеет жизненно важное значение для здоровья костей и зубов и может полезно влиять на здоровье всего организма, но у многих людей ощущается его нехватка.

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В исследовании приняли участие люди преимущественно 70-летнего возраста. Они, как и большинство людей такого возраста, имеют низкий уровень витамина D даже летом.

"Они проводят меньше времени на улице, но и способность кожи вырабатывать витамин D с возрастом уменьшается, и мы не совсем понимаем, почему так происходит", - говорит консультант-кардиолог доктор Клаус Витте.

Ежедневно в течение года пациентам давали 100 микрограмм витамина D.

Исследователи измеряли влияние витамина D на сердечную недостаточность - это состояние, при котором сердце становится слишком слабым, чтобы прокачивать кровь должным образом.

Главным показателем была фракция выброса крови, то есть объем крови, которая перекачивается из камер сердца с каждым ударом.

У здорового взрослого человека этот показатель составляет от 60% до 70%, но у пациентов с сердечной недостаточностью из сердца откачивается только четверть объема крови.

У тех, кто принимал таблетированный витамин D, фракция выброса увеличилась с 26% до 34%.

Д-р Витте сообщил сайту BBC News: "Это значительное изменение, результат, который мы могли бы ожидать от других более дорогих методов лечения, это потрясающий эффект."