Жирные кислоты Омега-3 полезны для людей с болезнью Альцгеймера - исследование

По данным специалистов из Университета Макао, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбе, помогают убирать из мозга метаболиты, в том числе бета-амилоиды. Эти пептиды тесно связаны с деменцией. Исследователи говорят, что жирные кислоты положительно влияют на глимфатическую систему, очищающую мозг от мусора, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Ученые провели исследование на мышах. Они воздействовали на ген fat-1, регулирующий уровень эндогенных кислот Омега-3 в мозге. Исследование показало: у грызунов с высокими уровнями эндогенных жирных кислот глимфатическая система работала лучше по сравнению с обычными дикими мышами.

Читайте такжеУпотребление продуктов с Омега-3 снижает риск инфаркта Затем специалисты давали рыбий жир, в котором много жирных кислот Омега-3, диким мышам. После этого глимфатическая система грызунов стала лучше очищать мозг от отходов по сравнению с контрольной группой, не получавшей добавок. Ученые пришли к выводу: Омега-3 кислоты способствуют поддержанию гомеостаза в мозге. Они могут быть полезны при неврологических заболеваниях, черепно-мозговых травмах и нарушениях сна.