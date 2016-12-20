Хирурги разработали новый эффективный метод лечения рака простаты

Хирурги сообщили о новом эффективном методе лечения рака простаты на начальной стадии.

Он предполагает удаление опухоли с помощью лазера, а также специального лекарства, изготовленного на основе глубоководных бактерий.

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При этом новый вид лечения не вызывает побочных эффектов. Традиционные методы - хирургия и лучевая терапия - часто приводят к импотенции и недержанию.

Поэтому зачастую мужчины, у которых диагностируют рак на ранних стадиях, предпочитают отложить лечение и посмотреть, будет ли опухоль агрессивно развиваться.

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В рамках нового способа лечения используется препарат, изготовленный на основе бактерий, живущих на морском дне почти в полной темноте.

Лазер направляется на опухоль, и, при попадании на них света, бактерии активизируются и убивают раковые клетки, оставляя саму простату здоровой.

Этот вид лечения применим только на ранних стадиях заболевания. Сейчас он тестируется в Европе.

Ежегодно в Великобритании примерно у 46 тысяч мужчин диагностируют рак простаты. Около 11 тысяч мужчин умирают от него.