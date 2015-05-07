Учёные установили: лечение простатита следует начинать с лечения зубов

Здоровье зубов и десен - критически важный фактор для поддержания здоровья всего организма. Как показало исследование, если мужчина вылечивал больные десны, то его самочувствие при простатите улучшалось, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. У него снижался уровень воспаления предстательной железы (проявления простатита).

Данное открытие сделал Набил Биссада из Стоматологической школы Университета Кейс Вестерн Резерв. По его словам, болезни десен затрагивают весь организм, провоцируя воспаление в разных частях тела. Он исследовал 27 мужчин в возрасте от 21 года и старше. Каждый из них пережил биопсию простаты и сдал анализ крови. Анализ крови подтвердил повышение простат-специфического антигена, показателя воспаления и рака.

У 21 из 27 мужчин не было воспаления или воспаление было незначительным. Но у 15 человек выявила наличие злокачественных процессов. У двоих - воспаление и злокачественные процессы. Притом, у всех мужчин фиксировалось наличие умеренного или острого заболевания десен, и им было назначено соответствующее лечение.

Через 4-8 недель у мужчин наметился прогресс. Примечательно: все это время лечение простатита не проводилось. Несмотря на это, у 21 мужчины снизился уровень простат-специфического антигена. Оказалось, мужчины с самым высоким уровнем воспаления больше всего выигрывали от лечения десен. У 6 мужчин никаких изменений не было.