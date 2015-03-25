"Умный" лазер меняет цвет глаз по желанию пациента

Многие люди хотели бы поменять цвет глаз. И теперь это реально. С помощью особой процедуры можно превратить карие глаза в голубые. Методику разрабатывали более 20 лет, и сейчас она проходит испытания на людях. В основе лежит лазер, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Ani News, который решил использовать Грег Гомер.

Он задумался о том, что дерматологи удаляют с помощью лазера пигментные пятна с кожи. Аналогичным образом можно удалить карий пигмент из глаз, ведь он, как было установлено, перекрывает голубой. В конечном счете, специалист вместе с коллегами создал лазер для изменения цвета радужки.

Частота лазера такова, что излучение проходит через роговицу и поглощается только темным цветом. Это гарантирует безопасность и избирательность воздействия. На сегодняшний день лазер опробовали на 37 добровольцах, и побочных эффектов не было выявлено. Чтобы добраться до голубого пигмента, залегающего под темным, требуется пара недель.

Офтальмологи уже высказали опасения относительно процедуры. По их словам, с точки зрения долгосрочной перспективы, подобное вмешательство может привести к глаукоме и прочим болезням.