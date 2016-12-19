Ученые США назвали бедность болезнью

Исследователи из США пришли к заключению, что жизнь в условиях бедности неизменно оказывает влияние на физическое здоровье и делает людей подверженными конкретным отклонениям подобно всем тяжелым болезням, сообщает Medikforum.ru. В частности, считают ученые, у бедных и богатых людей по-разному функционирует головной мозг.

Читайте такжеКаждый третий человек на планете не имеет возможности полноценно питаться - ВОЗНаучные сотрудники Университета Вирджинии сделали вывод, что финансовые трудности коррелируют с болевой чувствительностью и ощущением физического дискомфорта у людей. «Те, кому часто приходится волноваться из-за денег, страдают от физической боли чаще тех, кто считает себя обеспеченным», - заявили они, подведя итоги наблюдения.

Специалисты выдвинули гипотезу, что шаткое денежное положение непосредственно связано с чувством потери контроля над собственной жизнью, которое, в свою очередь, провоцирует развитие других аномалий, в числе коих может быть и снижение болевого порога. Люди, переживающие постоянные материальные трудности, так или иначе со временем сталкиваются с тревожностью и стрессом, а также с усилением болевых ощущений, отметили они. «Между финансовыми трудностями, снижением порога боли, приемом обезболивающих и физическим дискомфортом существует реальная связь», - убеждены клиницисты.

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Связь между бедностью и проявлением некоторых физических неблагоприятных симптомов подтвердили и эксперименты, проводившиеся в Вашингтонском университете. Его работники анализировали данные МРТ-сканирования головного мозга, проводившегося у детей. В итоге ученые резюмировали: дети, растущие в бедности, гораздо чаще в будущем сталкиваются с психическими расстройствами, чем родившиеся в более состоятельных семьях.

Читайте такжеМороженое на завтрак полезно для мозга - исследованиеУ детей бедных родителей, в частности, была зафиксирована особенность в том, как функционировал головной мозг. «У них центр памяти гиппокамп и миндалина, связанная со стрессом и эмоциональными переживаниями, вступали во взаимодействие с другими зонами мозга вовсе не так, как у добровольцев, которые родились в достатке», - рассказали исследователи.