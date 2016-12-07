Богатые люди живут дольше бедных - исследование

Ученые из Государственного университета Восточного Теннесси (East Tennessee State University) в США выяснили, как на продолжительность человеческой жизни влияет бедность. Как и ожидалось, эффект был отрицательным. однако, как сообщил старший автор исследования Рэнди Викофф (Randy Wykoff), он и его коллеги не ожидали увидеть настолько большую разницу между богатыми и бедными людьми — до 7-10 лет. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Public Health, пишет Reuters.

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Для простоты работы ученые заново разделили США — не по географическому, а по финансовому признаку, основываясь на среднем доходе семьи в определенной местности. Затем они проанализировали данные из самых бедных и самых богатых «новых штатов» — такие, как продолжительность жизни, количество курильщиков и людей с ожирением и другую информацию, касающуюся здоровья.

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Результаты поразили специалистов — оказалось, что в беднейших «штатах» мужчины живут на 10 лет меньше, чем в богатейших (до 69 лет), а женщины — на 7 лет меньше (до 76 лет). Авторы заявили, что такая низкая продолжительность жизни дает основания предположить, что внутри границ США скрылось несколько развивающихся стран. Кроме всего прочего, курильщиков среди беднейших людей было в 4,5 раза больше, а также у членов семей с низким доходом увеличивался риск развития ожирения — до 50% по сравнению с богатыми семьями.

Сотрудники университета также сопоставили финансовую информацию с географической и обнаружили, что в 5 географических штатах США живут как самые бедные, так и самые богатые семьи, поэтому, по словам исследователей, вопрос не в нехватке ресурсов, а в их неправильном распределении. Рэнди Викофф подчеркнул, что если в скором времени не переориентировать программы здравоохранения на помощь бедным семьям, то разрыв между бедными и богатыми увеличится еще сильнее.