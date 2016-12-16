Размышления о смысле жизни спасают от психических расстройств - ученые

В новом исследовании приняли участие 307 человек. Добровольцев спрашивали, как часто они задавали себе философские вопросы (например, "В чем смысл жизни?" или "Почему мы здесь?"). Также исследователи оценивали состояние психического здоровья участников, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на Deccan Chronicle.

Читайте такжеМиф о Санта-Клаусе вредит детской психике - социологиИсследование показало, что уровни тревоги и депрессии оказались ниже у тех добровольцев, которые регулярно размышляли над философскими вопросами. По словам ученых, люди часто отгоняют от себя мысли о вере, морали и смысле жизни. Однако избегание таких тем приводит к росту уровня тревоги и депрессии. Чтобы укрепить психическое здоровье, достаточно просто почаще задумываться над этими вопросами. Отвечать на них совсем не обязательно.

Читайте такжеУ детей, участвующих в молодежных движениях, крепче психика - британские ученыеКстати, ранее специалисты из Канады выяснили: мысли о смерти заставляют шопоголиков делать импульсивные покупки. Ученые считают, что приобретение различных товаров существенно влияет на самооценку таких людей. Судя по всему, когда у шопоголиков появляются мысли о смерти, покупки помогают им почувствовать себя лучше.