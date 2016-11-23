Пробиотики снижают уровень стресса и тревоги - ученые

В одном из ведущих научных журналов Nature опубликованы результаты исследования ученых из университета штата Миссури, согласно которым пробиотики способны снижать уровень стресса и тревоги, сообщает Newsru.co.il.

Читайте такжеДатские ученые разработали йогурт, имеющий сладкий вкус без сахараПробиотики, или полезные живые бактерии, становятся все более популярны как средство улучшения здоровья благодаря их благотворному действию на желудочно-кишечный тракт. Предыдущие исследования показали прямую связь между микрофлорой кишечника и центральной нервной системой. В новом исследовании ученые, использовав в качестве модели популярную аквариумную рыбку данио, определили, что введение пробиотика может уменьшить беспокойство, связанное со стрессом.

Читайте такжеПолезные свойства ферментированных продуктовВ ходе экспериментов исследователи обнаружили, что в специально созданной стрессовой ситуации (изоляция и смена температуры), в метаболизме рыб, которым вводили лактобактерии плантарум (бактерии, содержащихся в йогурте и пробиотических добавках), наблюдалась меньшая стрессовая реакция. Ученые пришли к выводу, что бактерии в кишечнике изменили экспрессию гена, связанного со стрессом и тревогой. Помимо этого, такие рыбы проводили меньше времени у дна аквариума, что также говорит о снижении уровня их беспокойства.

Ученые заключают, что они разработали сравнительно недорогой метод для тестирования других видов пробиотиков и их потенциального влияния на различные системы организма.

Пробиотики - класс микроорганизмов (в основном бифидобактерии и лактобактерии), использующихся в терапевтических целях, а также пищевые продукты и биологически активные добавки, содержащие живые микрокультуры.