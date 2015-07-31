Курение "травки" влияет на мужскую психику сильнее, чем на женскую

Психоз - нарушение психической деятельности, при котором психические реакции грубо противоречат реальной ситуации. Во время психоза часто появляются галлюцинации и бред.

Психоз может возникать из-за психологической травмы, употребления наркотиков, злоупотребления алкоголем и опухолей головного мозга. Также психозы характерны для таких психических заболеваний, как шизофрения, тяжелая депрессия и биполярное расстройство.

Специалисты из Университета Йорка изучали связь между психозами и употреблением марихуаны. Ученые проанализировали данные множества исследований на эту тему, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. По словам исследователей, мужчин, курящих марихуану, в 2 раза больше, чем женщин. Психозы у мужчин тоже бывают в 2 раза чаще.

Психозы, вызванные употреблением марихуаны, как оказалось, у мужчин возникают в 4 раза чаще, чем у женщин. Исследователи пока не знают, в чем причина. Специалисты из Королевского колледжа психиатров добавляют: употребление марихуаны часто расслабляет, но злоупотребление каннабисом может, наоборот, повысить уровень тревоги и привести к возникновению психотических симптомов (бреда и галлюцинаций).