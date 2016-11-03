Употребление яиц уменьшает вероятность инсульта - исследование

Специалисты из США проанализировали данные исследований, проведенных в период между 1982 и 2015 годами. Они изучали связь между потреблением яиц, ишемической болезнью сердца и инсультами. Исследователи выяснили: регулярное употребление одного яйца в день снижало риск инсульта на 12%, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Ученые говорят, что яйца - очень полезный продукт. В одном большом яйце содержится шесть граммов белка, антиоксиданты лютеин и зеаксантин, а также витамины Е, D и A. Как известно, антиоксиданты защищают от окислительного стресса и воспаления. А белок помогает снизить кровяное давление.

Читайте такжеИсследование подтвердило, что употребление яиц полезно для женского здоровья Кстати, сотрудники Массачусетского госпиталя предупреждают: регулярное употребление белков животного происхождения, содержащихся, например, в красном мясе и яйцах, опасно для жизни некоторых людей. В частности, животные белки повышают риск преждевременной смерти у тех, кто ведет неправильный образ жизни, страдает ожирением или имеет недостаточный вес.