Отказ от мяса продлевает жизнь - ученые

Результаты исследования, проведенного учеными из Клиники Мейо под руководством Дениз Миллстин (Denise Millstine), добавляют несколько очков в копилку сторонников вегетарианства, пишет Медпортал.

Ученые проанализировали результаты шести исследований, посвященных изучению взаимосвязи между характером питания, состоянием здоровья и продолжительности жизни. Результаты одного из них свидетельствовали о том, что риск преждевременной смерти среди вегетарианцев был на 25-50% ниже, чем среди тех, кто не отказался от мяса. Те же, кто был вегетарианцем в течение длительного времени (больше 17 лет) в среднем жили на 3,6 года дольше, чем те, кто имел меньший «стаж» вегетарианства.

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Впрочем, результаты других исследований не столь однозначны. Несмотря на то, что употребление красного мяса, а также колбас, бекона и других продуктов из переработанного мяса действительно повышает риск преждевременной смерти (а ВОЗ даже внесла эти продукты в список потенциальных канцерогенов), белое мясо, например, куриное, признается полезным, а его употребление на продолжительность жизни никак не влияет.

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Исследователи заключают, что скорее всего дело не в полном отказе от продуктов животного происхождения, а в употреблении в пищу красного мяса, а особенно сосисок и колбас. В более ранних исследованиях было показано, что они увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых форм рака.