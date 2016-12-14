Исследователи изобрели охлаждающий шлем, который спасает от потери волос при химиотерапии

Использование специального шлема, охлаждающего кожу головы во время прохождения химиотерапии, может помочь пациенткам с раком молочной железы избежать потери волос из-за токсичности препаратов. Об этом сообщили специалисты Бэйлорского медицинского колледжа (Baylor College of Medicine), которые провели исследование с участием 235 женщин, страдающих раком молочной железы 1 и 2 стадий. Каждую участницу ожидало по 4 и более цикла химиотерапии. Охлаждающий шлем помог более чем половине пациенток, сообщает Медпортал.

Читайте такжеОрехи на 15% снижают вероятность развития рака - открытиеАвтор исследования Джули Рани Нангья (Julie Rani Nangia) пояснила, что потеря волос негативно влияет на психологическое состояние женщины. Чтобы выяснить, действительно ли охлаждение кожи головы может воспрепятствовать потере волос, Джули Нангья и ее коллеги разделили всех участниц на 2 группы. 2/3 женщин надевали шлем, охлаждавший кожу их головы до 17 градусов, за полчаса до начала химиотерапии с использованием антрациклина и таксана, и снимали головной убор только через 90 минут после окончания сеанса. Еще 1/3 женщин шлем не носили — это была контрольная группа. По итогам 50,5% пациенток из 1 группы избежали выпадения волос — волосы только стали немного тоньше. В контрольной группе волосы утратили все пациентки без исключения.

Читайте такжеГолодание увеличивает эффективность протираковой терапииХимиотерапия влияет на быстро делящиеся клетки — а это не только раковые клетки, но и волосяные фолликулы. Охлаждение помогает уменьшить приток крови к фолликулам, таким образом, до них доходит меньшее количество токсичного препарата. Однако у использования шлема есть и свои минусы — пациентки, носившие его, жаловались на дискомфорт и головную боль, а кроме того, стоимость шлема достаточно высока — более тысячи долларов.