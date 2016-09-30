Головная боль может быть одним из симптомов гипотиреоза - ученые
Ученые обнаружили, что пациенты, страдающие от регулярных приступов головной боли/мигрени, находятся в зоне повышенного риска развития еще одного заболевания – гипотиреоза.
В новом исследовании,проведенном в Медицинском колледже Университета Цинциннати, была обнаружена связь между предрасположенностью к различным типам головной боли (кластерной, мигрени) и вероятностью развития гипотиреоза, пишет Science Daily.
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Гипотиреоз — это состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы в организме. Характерные симптомы заболевания: перепады настроения, сонливость, сухость кожных покровов, увеличение веса, выпадение волос, усталость, запоры, нерегулярный менструальный цикл у женщин и пр.
Ученые изучили истории болезни и образцы крови более 8 тысяч людей и обнаружили повышенный риск развития дефицита гормонов щитовидной железы у пациентов с систематическими головными болями. Наиболее высокая вероятность развития гипотиреоза была выявлена в группе больных, страдающих мигренями: на 41% выше, чем у относительно здоровых людей.