Женщина должна пройти генетический скрининг, если у ее родственницы был рак молочной железы - эксперт

20 октября, во Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, во всех городах Украины состоится акция Pink Party.

Об этом заместитель председателя правления ассоциации «Украинские центры новых технологий здоровья» Екатерина Блинова сообщила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

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Она отметила, что рак молочной железы – одно из самых массовых заболеваний века, поэтому нужно привлекать как можно больше внимания к этой проблеме.

«20 октября на городских площадках состоится яркое и неординарное событие под названием Pink Party. Она известна во всем мире. Мы хотим доказать, что заботиться о своем здоровье – важно и просто. Целью проекта является предотвратить болезнь и поддержать женщин. В течение нескольких часов будут проходить интерактивные мастер-классы с врачами-онкологами, консультации с диетологами, а также выступления спортсменов и звезд эстрады. В Киеве в этот же день пройдет пробег, а также зажигательная и веселая вечеринка в стиле «живи, танцуя», - сообщила она.

Блинова также отметила, что в течение октября будут собраны средства, которые будут направлены на нужды городских клинических онкологических больниц и отдельно каждой женщины.

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Вместе с тем ведущий эксперт и практик направления «Акушерство и гинекология» сети лабораторных центров «Синэво», член Ассоциации акушеров и гинекологов Украины Ольга Щербакова отметила, что при наличии угрозы наследственного фактора женщина должна пройти генетический скрининг. В целом все женщины, чтобы предотвратить заболевание раком молочной железы, должны сдавать анализ крови на онкомаркер молочной железы, который показывает злокачественные образования за 3-14 месяцев до начала процесса вникания опухоли.

«Основное также - самообследование. Если женщина будет обследовать сама себя хотя бы один раз в месяц, она может предотвратить новообразования на ранних стадиях», - добавила она.