Клинические исследования доказали эффективность нового антибиотика против энтеробактерий

Компания Achaogen сообщила о получении убедительных данных клинических исследований плазомицина (plazomicin), предназначенного для лечения инфекций, вызванных энтеробактериями, устойчивыми к карбапенемам. Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВОЗ выпустила рекомендации по профилактике хирургических инфекцийВ КИ поздней стадии было показано, что применение плазомицина снижает вероятность летального исхода или развития серьезных побочных эффектов по сравнению с терапией колистином. Также результаты отдельного КИ свидетельствую, что плазомицин обладает схожей эффективностью с меропенемом в терапии осложненных инфекций мочевыводящих путей и острого пиелонефрита.

В Achaogen заявили, что компания планирует подать пакет документов на регистрацию плазомицина в США во второй половине 2017 года. Заявка на одобрение ЛС на территории Европы будет подана в 2018 году. По прогнозам рыночных экспертов, продажи плазомицина могут достичь 350 млн долларов в 2031 году.

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Плазомицин является новым аминогликозидом, способным преодолевать наиболее значимые механизмы резистентности бактерий к аминогликозидам. Препарат был разработан путем химической модификации сизомицина.