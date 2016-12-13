Эстония объявила о начале борьбы с ожирением: вводится налог на сладкие напитки

Одним из первых шагов будет введение в 2018 года налога на сахаросодержащие напитки, пишет Центр новостей ООН.

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Предполагается, что такая инициатива обеспечит ежегодные поступления в бюджет в размере 24 млн. евро, снизит потребление свободных сахаров и калорий и, тем самым, будет содействовать снижению показателей ожирения и улучшению здоровья полости рта.

В настоящее время от лишнего веса страдает почти половина всех жителей Эстонии и 28 процентов детей школьного возраста.

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В ВОЗ неоднократно подчеркивали, что жесткая налоговая политика относительно вредных для здоровья напитков ударит по карману потребителя и, соответственно, приведет к снижению масштабов пристрастия к ним.