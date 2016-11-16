В Европе ожирение диагностировано у 25 % детей школьного возраста

В Европейском региональном бюро ВОЗ представлен новый доклад о последствиях рекламы вредных продуктов питания и напитков в Интернете и через мобильные приложения. Его авторы заявили, что родители даже не осознают всей серьезности этой проблемы, которая ведет к ожирению детей и к чрезмерным расходам семей.

В настоящее время в странах Европейского региона от ожирения или чрезмерной полноты, которые являются главными факторами сердечно-сосудистых заболеваний, страдают примерно 25 процентов детей школьного возраста. Свыше 60 процентов детей, которые до полового созревания имеют избыточную массу тела, останутся тучными и по достижению совершеннолетия.

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Сегодня маркетинг в Интернете стал чрезвычайно эффективным инструментом влияния, учитывающим индивидуальные особенности каждого ребенка и его социальное окружение. Зачастую родители не отслеживают, чем занимаются их дети в Сети, и потому многие склонны недооценивать масштаб проблемы.

Современные изощренные технологии позволяют получать от пользователей Интернета различные личные данные и доносить до потребителей рекламу, ориентированную на отдельного человека.

Например, данные геолокации, поступающие от мобильных устройств, дают возможность рекламодателям направлять специальные предложения потребителям как раз в тот момент, когда они находятся в районе, где продается та или иная продукция.

Читайте также82% украинских детей потребляют сладкие газированные напитки – исследованиеРекламодатели используют самые разные платформы, в том числе игры, социальные сети или мультфильмы, а также прибегают к услугам знаменитостей.

Эксперты в сфере здравоохранения впервые провели комплексный анализ ориентированного на детей цифрового маркетинга пищевых продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара. Они призвали власти стран региона немедленно взяться за решение этой острой проблемы.

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«Наши страны считают профилактику детского ожирения самой приоритетной задачей. Несмотря на это, мы постоянно наблюдаем, как наши дети – самая уязвимая категория населения – становятся объектами бесчисленных скрытых приемов цифрового маркетинга продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли», – заявила директор Европейского регионального бюро ВОЗ.