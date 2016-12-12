Клетчатка лучше белка позволяет долго оставаться сытым - диетологи

Бобовые вроде фасоли прекрасно справляются с приступами голода, заявляет профессор Энн Рэйбен из Университета Копенгагена. По ее словам, вегетарианские блюда, богатые клетчаткой, помогают похудеть. А вот тяжелые белковые блюда вроде мяса работают с этой точки зрения хуже, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеГоспродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину 110 тонн сои, зараженной амброзиейБыл организован эксперимент, в рамках которого группе мужчин предложили богатые клетчаткой вегетарианские котлеты или котлеты из свинины и телятины. Оказалось, люди, съедавшие вегетарианские котлеты из бобовых, за следующий прием пищи потребляли на 12% меньше калорий. То есть клетчатка была более сытной, чем белок, что противоречит распространенному мнению.

Читайте такжеБобовые способствуют снижению массы телаДействительно, многие уверены: для снижения веса необходимо потреблять много белка (мяса, рыбы), ведь он гарантирует сытость на протяжении длительного времени. Получается, вегетарианцы ни капли не страдают без животного белка. Им легко оставаться сытыми и поддерживать вес.