Ученые назвали голод самым мотивирующим чувством

Старший автор исследования Майкл Дж Крашес из National Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) в National Institutes of Health (NIH) и его коллеги опубликовали свои выводы в журнале Neuron.

Ученые представили результаты нового исследования, в ходе которого было установлено, что голод является большей мотивирующей силой, чем страх, беспокойство, жажда и социальные потребности. Мотивация же является причиной действовать определенным образом.

Ученые провели эксперимент на животных, которые пребывали в разных мотивационных состояниях: голод, страх, тревога. Для этого была использована оптогенетика — методика исследования нервных клеток с помощью реакции на свет. В гипоталамусе находятся особые AgRP-нейроны, которые регулируют чувство аппетита. Часть животных лишили пищи на 24 ч и активировали AgRP-нейроны. Также они были лишены воды. Контрольную группу лишили воды, но не пищи. В результате животные, которые были лишены обеих физиологических потребностей, выбрали пищу, в то время как контрольная группа — воду. Это свидетельствует о том, что голод является более сильной мотивационной силой, чем жажда.

В другом эксперименте ученые индуцировали у мышей голод и поместили их в камеру, наполненную химическим веществом, производимым лисицами, — среду, которая вызывает страх и тревогу у грызунов. Когда пища была помещена в камеру, команда исследователей выявила, что голодные мыши преодолели свой страх, чтобы получить пищу, в то время как мыши из контрольной группы, которые не были голодными, решили остаться в «безопасной» зоне.

Таким образом, результат исследований является одним из первых шагов к изучению чувства голода в разных условиях, а также может быть использован при создании новых методов лечения ожирения.