Ученые назвали голод самым мотивирующим чувством
Исследователи предполагают, что голод может мотивировать сильнее, чем другие нужды.
Старший автор исследования Майкл Дж Крашес из National Institutes of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) в National Institutes of Health (NIH) и его коллеги опубликовали свои выводы в журнале Neuron.
Ученые представили результаты нового исследования, в ходе которого было установлено, что голод является большей мотивирующей силой, чем страх, беспокойство, жажда и социальные потребности. Мотивация же является причиной действовать определенным образом.
Читайте такжеЕшьте меньше - больше запомните
Ученые провели эксперимент на животных, которые пребывали в разных мотивационных состояниях: голод, страх, тревога. Для этого была использована оптогенетика — методика исследования нервных клеток с помощью реакции на свет. В гипоталамусе находятся особые AgRP-нейроны, которые регулируют чувство аппетита. Часть животных лишили пищи на 24 ч и активировали AgRP-нейроны. Также они были лишены воды. Контрольную группу лишили воды, но не пищи. В результате животные, которые были лишены обеих физиологических потребностей, выбрали пищу, в то время как контрольная группа — воду. Это свидетельствует о том, что голод является более сильной мотивационной силой, чем жажда.
Читайте такжеСиндром хронической усталости заставляет людей подавлять свои эмоции
В другом эксперименте ученые индуцировали у мышей голод и поместили их в камеру, наполненную химическим веществом, производимым лисицами, — среду, которая вызывает страх и тревогу у грызунов. Когда пища была помещена в камеру, команда исследователей выявила, что голодные мыши преодолели свой страх, чтобы получить пищу, в то время как мыши из контрольной группы, которые не были голодными, решили остаться в «безопасной» зоне.
Таким образом, результат исследований является одним из первых шагов к изучению чувства голода в разных условиях, а также может быть использован при создании новых методов лечения ожирения.