Людям с психическими расстройствами необходимы домашние животные - исследование

В опросе, проведенном учеными из Университета Манчестера, приняли участие 54 добровольца старше 18 лет, страдавших от тяжелых психических заболеваний. Специалисты выяснили: домашние животные занимали особое место в кругу общения 60% участников, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Читайте такжеДомашние животные улучшают качество сна человекаПитомцы предоставляли добровольцам абсолютную поддержку, которую те не могли получить от родственников и знакомых. Кроме того, домашние животные играли важную роль во время обострения. Они отвлекали участников от симптомов заболевания и негативных переживаний, например, голосов, которые слышали добровольцы, или суицидальных мыслей.

Читайте такжеУрчание кошки нормализует давление и сердечный ритм - исследованиеИсследователи говорят, общение с домашними животными следует включить в комплекс лечебных мер для таких пациентов. Ведь, судя по всему, питомцы способны успокоить людей с психическими расстройствами и оказать им необходимую поддержку.