Любители кошек более склонны к одиночеству - исследование

Специалисты установили: одинокими были 30% пользователей, которым нравились кошки, и всего 24% любителей собак / аllpapermania.eu

Исследователи социальной сети Facebook изучили профили 160000 пользователей из США. Специалистов интересовало, как часто люди делились фотографиями кошек и собак. Исследование показало: у тех, кому нравились собаки, в среднем было на 26 друзей больше, чем у любителей кошек, пишет Меддэйли со ссылкой на The Hindustan Times.

Пользователи, которым нравились кошки, чаще страдали от грусти и одиночества. При этом их чаще приглашали на разные мероприятия. Кроме того, исследователи выяснили, что любители кошек чаще дружили с пользователями, которым тоже нравились кошки, а любители собак - с теми, кому нравились собаки.

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В среднем любители кошек в 2,2 раза чаще добавляли в друзья любителей кошек и в 1,8 чаще - любителей собак по сравнению с общей популяцией. Любители собак в 1,8 раза чаще дружили с любителями собак и в 1,6 раза чаще - с любителями кошек. Также специалисты установили: одинокими были 30% пользователей, которым нравились кошки, и всего 24% любителей собак.

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Еще, судя по всему, любители кошек часто проводили время дома. Им нравились разные книги, фильмы и телепередачи, особенно таких жанров, как фэнтези и научная фантастика. А любители собак предпочитали любовные романы. В целом пользователи, которым нравились кошки, чаще делились на Facebook своими чувствами. Но любители собак чаще выражали в соцсети волнение или гордость.