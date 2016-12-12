В Индии прооперируют самую тяжелую женщину в мире

36-летняя египтянка, которая весит около 500 килограммов и считается самой тяжелой женщиной в мире, полетит в Мумбаи, где ей будет сделана операция по снижению веса, сообщает BBC.

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Эман Ахмад Абд Эль Ату при рождении весила 5 килограммов. Врачи диагностировали у девочки слоновую болезнь, и в возрасте 11 лет она весила так много, что не могла ходить и только ползала. В течение последних 25 лет женщина не выходила из дома, где за ней ухаживают мать и сестра.

По мнению хирурга, который намерен сделать женщине операцию, Эман Ахмад Абд Эль Ату страдает не слоновой болезнью, а лимфедемой, вызваннойизбыточным весом. Врачи надеются, что через два-три года после операции женщина будет весить меньше 100 килограммов.