Врачи рассказали об опасных последствиях эпиляции

Взрослые люди, которые делают интимную стрижку, на 80% чаще сталкиваются с венерическими заболеваниями. Тотальная эпиляция увеличивает вероятность в 4 раза, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Это показал опрос 14409 сексуально активных человек, проведенный Университетом Калифорнии.

Читайте такжеЛюди скрывают половые инфекции - результаты исследованияПочти три четверти делали интимную стрижку (84% женщин и 66% мужчин). Среди них выделили людей, которые проводили полную эпиляцию чаще 11 раз в году (экстрим-группа), и людей, делавших интимную стрижку ежедневно или еженедельно. Во вторую группу попало больше каждого пятого, а в первую - 17%.

943 респондента сталкивались минимум с одним венерическим заболеванием (герпес, вирус папилломы человека, сифилис, гонорея, хламидиоз, ВИЧ и другие). Относилось это, как к женщинам, так и к мужчинам. Правда, удаление волос снижало риск появления лобковых вшей. В основном же врачи связывают практику удаления волос и развития инфекций со следующим: во время удаления волос происходят микроповреждения кожи, нарушающие защитный барьер.

Читайте такжеВ США началась эпидемия венерических заболеванийТакже не исключено, что некоторые пользуются одной бритвой на двоих-троих. Это повышает риск передачи инфекций. Еще одна версия - люди, регулярно делающие интимную стрижку или полностью удаляющие волосы, чаще рискованно себя ведут в плане сексуальных контактов.