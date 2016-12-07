Британка стала суррогатной матерью своего внука

45-летняя британка Джули Брэдфорд родила суррогатного ребенка для своей дочери, 21-летней Джессики Дженкинс, которая осталась бесплодной после лечения от рака, сообщает Newsru.co.il со ссылкой на BBC.

С тех пор, как Джессика находится в ремиссии, они с мужем безуспешно пытались завести ребенка с помощью IVF, и тогда Джули, мать Джессики, предложила дочери стать суррогатной матерью ее ребенка.

Читайте такжеИндия запретит иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерейВ минувшую пятницу Джули родила для Джессики и ее мужа здорового мальчика, которого назвали Джеком.