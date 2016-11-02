Ученые установили, что препараты от изжоги делают молодых мужчин бесплодными

У мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, принимавших в течение более шести месяцев такие лекарства, как Прилосек и Превацид, качество спермы было снижено в три раза чаще по сравнению с участниками, не использовавшими такие таблетки. Это установили ученые из Университета Эразма, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Вышеупомянутые препараты относятся к классу ингибиторов протонного насоса. Они уменьшают концентрацию кислоты в желудке. Предыдущие исследования показали, что ингибиторы протонного насоса увеличивают риск сердечных приступов и инсультов. Кроме того, они опасны для почек.

Читайте такжеМальчики, зачатые с помощью ЭКО, могут иметь проблемы с репродуктивной функцией - ученыеИсследование показало, что у представителей сильного пола, принимавших лекарства от изжоги больше 6 месяцев, было очень мало сперматозоидов. Кроме того, у них оказалось мало подвижных сперматозоидов, способных оплодотворить яйцеклетку. Ученые предполагают: вероятно, препараты вызывают дефицит витамина B, необходимого для образования нормальной спермы.