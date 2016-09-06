Ученые назвали развитие аллергических заболеваний главной опасностью приема антибиотиков

Ученые Нидерландов установили, что применение антибиотиков в раннем детском возрасте (до 2 лет) связано в дальнейшем с высоким риском развития аллергических заболеваний, сообщает EurekAlert!

Предметом метаанализа ученых стали 22 исследования 1966-2015 годов. Они были посвящены влиянию приема антибиотиков в первые два года жизни ребенка на появление в дальнейшем аллергических заболеваний, в частности дерматита и сенной лихорадки.

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Ученые установили, что повышенный риск развития дерматита из-за раннего приема антибиотиков составлял 15-41%. Вероятность появления сенной лихорадки в этом случае составляла 14-56%.

Ученые видят причину появления аллергических заболеваний (дерматит и сенная лихорадка) в разрушении микроорганизмов в кишечнике, что вызвано действием антибактериальных препаратов. Это приводит к подавлению деятельности иммунной системы, что делает организм человека уязвимым для аллергии.