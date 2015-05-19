Среди детей с астмой распространена аллергия на арахис, однако родители часто об этом не подозревают, заявили ученые, выступившие с докладом на международной конференции Американского торакального общества, пишет remedium.ru.

По словам ученых, респираторные симптомы аллергической реакции на арахис во многом схожи с признаками приступа респираторной астмы, поэтому родители могут не связывать ухудшение самочувствия ребенка с аллергией.

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В рамках исследования авторы работы проанализировали медицинские данные 1517 детей, наблюдающихся в детской больнице Мерси, штат Огайо. Также были проведены дополнительные тесты для выявления аллергической реакции на арахис. Информация об аллергии содержалась в медицинских картах 11% детей.

Оказалось, что у 22% обследованных детей есть аллергическая реакция на орехи, однако об этом знали только 47% их родителей.

Как отмечают авторы работы, проведение тестов на наличие иммуноглобулинов к арахису поможет в терапии астмы у детей.