Новое исследование дало объяснение непроницаемости кожи человека



Новое исследование формы и контактов клеток эпидермиса друг с другом дало объяснение непроницаемости кожи человека для окружающей среды, пишет eLife. Полученные результаты позволяют понять, как может быть нарушена эта проницаемость при сохранении целостности кожного покрова, а также причины развития псориаза и экземы.

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Эпидермис состоит из толстого внешнего слоя мертвых эпидермальных клеток, которые постоянно отшелушиваются (до 5 млрд. в сутки). Глубже расположен очень тонкий слой клеток, который и исследовали ученые из Университета Кэйо( Япония) и Имперского Колледжа Лондона (Англия). Ученые обнаружили, что клетки этого слоя имеют форму сглаженного тетракаидехедрона (tetrakaidecahedron).

Подобная форма, как, считал Кельвин еще в 1887 году, оптимальна для упаковки объектов равного размера в минимальный объем. За счет такой формы клетки кожи плотно прилегают друг к другу. Эти клетки производят белки, которые как клей скрепляют соседние клетки, увеличивая силу контакта.

Комбинация геометрии клеток и «плотный контакт» между ними обеспечивают барьерную функцию кожи, считают авторы. Нарушение формирования «плотных контактов» может создать условия ослабления барьерной функции кожи при сохранении ее целостности, что может привести к бактериальной инфильтрации, воспалению и дальнейшей инфекции.

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В других случаях дисфункция «плотных контактов» может стать причиной перепроизводства эпидермальных клеток, вызывая массивные пятна псориаза на поверхности кожи.