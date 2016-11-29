На фармрынке ЕС появится новый препарат для лечения псориаза

Janssen направила в Европейское агентство по лекарственным средствам пакет документов для регистрации гуселькумаба (guselkumab) – препарата для лечения бляшечного псориаза, пишет PharmaTimes.

Читайте такжеВ США из продажи отзывают детские гомеопатические средстваЛекарственное средство предназначено для терапии псориаза средней и тяжелой степени. Эффективность и безопасность препарата была подтверждена рядом клинических исследований. Так, было показано, что лечение гуселькумабом (100 мг каждые 8 недель) привело к сокращению псориатических поражений у 86% пациентов до 0-1 по шкале PGA.

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В клинических исследованиях также было продемонстрировано превосходство гуселькумаба над широко используемым – адалимумабом (торговое наименование Хумира): через 16 недель терапии выраженность псориаза сократилась на 90% у 65,9% пациентов, принимавших гуселькумаб и у 49,7% пациентов, проходивших терапию адалимумабом.

Гуселькумаб является моноклональным антителом, блокирующим интерлейкин-23, который связан с хроническим воспалением и играет важную роль в развитии псориаза.