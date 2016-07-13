Рыжеволосые люди наиболее склонны к развитию рака кожи
Обладателям рыжих волос следует ограничивать время пребывания на открытом солнце, во избежание пагубного воздействия солнечных лучей пользоваться солнцезащитными средствами.
Международная группа ученых обнаружила связь между геном MC1R, отвечающим за рыжие волосы и веснушки, и риском развития рака кожи из-за воздействия солнечных лучей. Также фактором риска мутаций из-за световой радиации оказался возраст. Результаты своих исследований генетики опубликовали в журнале Nature Communications, сообщает Лента.ру.
Читайте такжеМеланома лидирует по количеству смертей среди онкологических заболеванийГен MC1R кодирует рецептор меланокортина первого типа — белок, который участвует в формировании пигментации кожи. Некоторые люди обладают двумя копиями мутантного гена, называемыми R, в результате чего имеют волосы рыжего цвета и веснушки. Человек с одной копией R может не быть рыжеволосым, однако его кожа будет отличаться повышенной чувствительностью к ультрафиолету. Было также показано, что данная аллель также связана с увеличенным риском заболевания меланомой, однако не было доказательств, что виной тому служит солнечный свет.
Ученые исследовали, какие мутации встречаются в клетках меланомы, выделенных у пациентов, которые имели как обычный ген MC1R, так и R. Генетики проанализировали данные по 405 образцам, включающие расшифрованные последовательности ДНК. Результаты показали, что у людей с геном R наблюдается большее число мутаций в виде однонуклеотидных замен. Когда специалисты обратили внимание на конкретную мутацию, то оказалось, что ее частота была на 42 процента больше у тех, кто несет хотя бы одну копию R.
Кроме того, авторы исследования обнаружили, что еще одним фактором, связанным с потенциально вредными изменениями в генах, был возраст: Каждый год жизни связан с увеличением числа мутаций в клетках меланомы на 1,7 процента.
По словам ученых, полученные выводы имеют значение для понимания риска развития рака кожи.
Читайте такжеВитамин B3 тормозит развитие рака кожиОдной из основных причин вредных мутаций в клетках кожи служит ультрафиолетовая радиация. Чтобы несколько снизить негативное воздействие последнего, клетки вырабатывают защитный пигмент меланин, который формирует загар.