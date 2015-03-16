Гомеопатия не имеет подтвержденной эффективности - исследование

Гомеопатия — один из древних способов лечения, и учитывая то, что он до сих пор существует, нельзя назвать его полностью бесполезным. Хотя действующее вещество гомеопатического лекарства разведено в десятки тысяч раз и в самом препарате фактически отсутствует, пациенты всё равно могут почувствовать улучшение — просто потому, что верят в эффективность гомеопатии, и срабатывает эффект плацебо, пишет Здоровье.

Однако обилие государственных колледжей и университетов, где учат на гомеопатов, настораживает правительства разных стран. Например, в 2010 году Палата Общин в Великобритании признала гомеопатию неэффективной и не одобрила её использование в медицинских целях.

Теперь к такому же выводу пришли в Австралии.Решение подкрепили анализом 225 статей в рецензируемых научных журналах. Результаты всех этих работ гласят, что гомеопатическое лечение не имеет подтверждённой эффективности против какой бы то ни было болезни. Поэтому, скорее всего, всем государственным образовательным учреждениям Австралии будет рекомендовано закрыть программы обучения на гомеопатов, не прошедшие аккредитацию и не соответствующие современным научным знаниям. Частные вузы смогут продолжать работать в обычном режиме. Также никто не запрещает продавать гомеопатические средства, но если само правительство страны просит отнестись к гомеопатии со скептицизмом, это хороший повод задуматься, стоит ли доверять своё здоровье таким препаратам.