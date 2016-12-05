EMA предупредила о риске реактивации гепатита В при терапии гепатита С препаратами прямого действия

Речь идет о наиболее дорогостоящих лекарственных средствах: даклатасвире, софосбувире, симепревире, омбитасвире и комбинациях ЛС на их основе, пишет Reuters.

Читайте такжеFDA предупредила об опасном побочном эффекте новых препаратов против гепатита ССовременные противовирусные лекарственные средства эффективны в 90% случаев и способны значительно сократить продолжительность терапии. В Комитете по оценке фармаконадзорных рисков (PRAC), входящий в состав EMA, выявили, что реактивация гепатита B происходит из-за быстрого снижение вирусной нагрузки гепатита С, который, как известно, подавляет репликацию гепатита B.

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Согласно рекомендации европейских регуляторов, перед началом терапии противовирусными препаратами прямого действия нужно провести тест на наличии у пациента гепатита B. Также фармкомпаниям указано на необходимость включения новой информации в инструкцию по применению ЛС.

В октябре этого года FDA уже предупредила пациентов о риске реактивации гепатита В при использовании некоторых противовирусных ЛС в терапии гепатита С. Американские регуляторные органы тогда отметили, что в некоторых случаях реактивация гепатита В приводит к серьезным поражениям печени и смерти пациента. Тогда FDA сообщила о 24 случаях реактивации вируса.

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Противовирусные препараты прямого действия эффективно снижают вирусную нагрузку, препятствуя репликации вируса гепатита С. Эффективность подобных лекарственных средств превышает 95%. При этом высокая стоимость некоторых из них вызывает критику специалистов. Так, в США цена одной таблетки софосбувира составляет 1 тыс. долларов, а курса - 84 тыс. долларов.