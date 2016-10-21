ЮНИСЕФ договорился о снижении цены на вакцину против наиболее смертоносных детских инфекций

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договорился с фармпроизводителями резком снижении закупочной цены на вакцину, предназначенную для профилактики пяти наиболее смертоносных детских инфекций. По информации Reuters, она будет поставляться по цене 0,85$ за дозу, это вдвое дешевле текущей закупочной цены.

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Препарат предназначен для защиты детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B, гемофильной инфекции.

Многолетний контракт между ЮНИСЕФ и фармацевтическими компаниями Biology E, Jenssen, LG Life Sciences, Panacea Biotec Ltd, Serum Institute of India и Shantha Biotech предусматривает поставку 450 млн доз препарата в период с 2017-2020 гг.

Вакцина будет использоваться в прививочных кампаниях на территории 80 развивающихся стран. По оценкам ЮНИСЕФ, реализация программы позволит предотвращать около 5,7 млн детских смертей в год.