Johnson & Johnson выплатит $ 1 млрд шести пациентам, пострадавшим от дефектных эндопротезов
Федеральный суд Далласа обязал Johnson & Johnson и ее дочернюю компанию DePuy Orthopaedics выплатить более 1 млрд долларов шести истцам, пострадавшим из-за использования некачественных эндопротезов тазобедренного сустава Pinnacle.
Суд постановил, что эндопротезы с металлическими прокладкой и оболочкой марки Pinnacle имели дефекты, а компании не проинформировали об этом пациентов, сообщает Reuters.
По данным истцов, из-за некачественных изделий у них развились омертвление тканей, эрозия костной ткани и появились другие повреждения.
Всего из-за дефектов эндопротезов тазобедренного сустава в суд Техаса поступило более 8,4 тыс. исков против Johnson & Johnson и DePuy Orthopaedics. Обе компании заявили, что невиновны и немедленно обжалуют решение суда.
DePuy Orthopaedics прекратила продажу эндопротезов с металлическими прокладкой и оболочкой марки Pinnacle в 2013 году после ужесточения Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) требований к эндопротезам тазобедренного сустава.