Johnson & Johnson выплатит $ 1 млрд шести пациентам, пострадавшим от дефектных эндопротезов



Суд постановил, что эндопротезы с металлическими прокладкой и оболочкой марки Pinnacle имели дефекты, а компании не проинформировали об этом пациентов, сообщает Reuters.

По данным истцов, из-за некачественных изделий у них развились омертвление тканей, эрозия костной ткани и появились другие повреждения.

Всего из-за дефектов эндопротезов тазобедренного сустава в суд Техаса поступило более 8,4 тыс. исков против Johnson & Johnson и DePuy Orthopaedics. Обе компании заявили, что невиновны и немедленно обжалуют решение суда.

DePuy Orthopaedics прекратила продажу эндопротезов с металлическими прокладкой и оболочкой марки Pinnacle в 2013 году после ужесточения Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) требований к эндопротезам тазобедренного сустава.