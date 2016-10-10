Theranos закрывает свои лаборатории и увольняет сотрудников

Компания была создана в 2003 году американкой Элизабет Холмс, которая предприняла попытку совершить революцию в клинической диагностике. Холмс заявила, что теперь для анализа достаточно буквально одной капли крови, взятой из пальца, пишет TIME. Для обработки образцов крови был создан специальный прибор, получивший название Edison.

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Журналисты издания The Wall Street Journal провели расследование, в ходе которого выяснилось, что в действительности у многих пациентов Theranos кровь брали не из пальца, а из вены, а для их изучения применяли не удивительный прибор, а вполне стандартные устройства, стоящие и в других лабораториях. Кроме того, полученные результаты оказались неточными и нуждались в пересмотре. Все это существенно подорвало доверие пользователей к компании.

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Сейчас же стало известно, что в Theranos приняли решение закрыть несколько клинических лабораторий в Пенсильвании, Аризоне и Калифорнии и значительно сократить штат, уволив 340 человек – это около 40% сотрудников. Элизабет Холмс также сообщила, что после нескольких месяцев, посвященных оценке сильных и слабых сторон, было принято решение изменить структуру компании.

В своем обращении, опубликованном на сайте, она подчеркнула, что теперь компания займется совершенствованием своего нового диагностического прибора miniLab, который был представлен не так давно.