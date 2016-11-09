Препарат для лечения деменции оказался эффективен в терапии депрессии

Клинические исследования комбинированной терапии на основе мемантина и сертралина показала свою перспективность в терапии клинической депрессии средней и тяжелой степени, сообщается в публикации Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics.

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Используемые в современной клинической практике методы лечения большого депрессивного расстройства не всегда эффективны. Целью данного исследования стала оценка безопасности и эффективности мемантина, одобренного в настоящее время для терапии деменции и болезни Паркинсона.

В клинических исследованиях приняли участие 66 амбулаторных пациентов, страдающих клинической депрессией. В зависимости от группы пациенты в течение 6 недель получали мемантин (20 мг/сутки) плюс сертралин (200 мг/сутки) или плацебо плюс сертралин (200 мг/сутки). Состояние участников КИ оценивалось перед началом терапии, на 2-й, 4-й и 6-й неделе при помощи Шкалы Гамильтона для оценки депрессии (HDRS).

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Согласно опубликованным данным, высокие показатели ответа на терапию мемантином были получены на 4-й и 6-й неделе лечения. Также в группе пациентов, принимавших мемантин, улучшение состояние произошло быстрее, чем в плацебо-группе. В рамках КИ не были зафиксированы серьезные нежелательные явления. Авторы подчеркивают необходимость проведения более продолжительных и масштабных клинических исследований мемантина в терапии клинической депрессии.

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Мемантин является неконкурентным антагонистом глутаматных N-метил-D-аспартат (NMDA)-рецепторов. Способствует нормализации психической активности и коррекции двигательных нарушений у пациентов с деменцией и болезнью Паркинсона. Сертралин является зарегистрированным антидепрессантом: препарат селективно блокирует обратный захват серотонина.