В ЮАР стартовало исследование по вакцинации против ВИЧ-инфекции

В КИ примут участие 5,4 тыс. взрослых жителей ЮАР, сообщает сайт Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID).

Читайте такжеУченым удалось подавить процесс размножения вируса иммунодефицита человекаЭкспериментальная вакцина была создана на основе разработок Военной программы США по изучение ВИЧ и Министерства здравоохранения Таиланда. Клинические исследования, прошедшие в 2009 году показали, что вакцина способна сокращать вероятность заражения ВИЧ. В последствие препарат был доработан, а режим вакцинации адаптирован под реалии Южной Африки.

Для участия в исследовании HVTN 702 отбираются сексуально активные мужчины и женщины в возрасте 18-35 лет. Все добровольцы должны быть ВИЧ-негативными. Ожидается, что результаты исследования на территории ЮАР будут представлены в конце 2020 года.

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Режим иммунизации HVTN 702 предполагает использование двух экспериментальных вакцин: ALVAC-HIV (векторная вакцина) и двухкомпонентной субъединичной вакцины на основе вирусного белка gp120. Также участникам КИ будет введен адъювант для усиления действия экспериментальных препаратов. Предыдущие исследования, прошедшие при участии 252 добровольцев, показали, что экспериментальная вакцина безопасна.

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Экспериментальная вакцина на основе белка gp120, основывается на гипотезе, что вирусный белок вызывает развитие аутоиммунной реакции к CD4, которая в свою очередь ведет к сокращению количества CD4+ лимфоцитов в крови инфицированного. Вакцина содержит поверхностный белок gp120, запрограммированный на взаимодействие только с некоторыми CD4+ лимфоцитами. Ученые предполагают, что это позволит спровоцировать выработку антител к gp120, и таким образом, предотвратить в дальнейшем заражение ВИЧ.