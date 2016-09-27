Более 123 тысячи подростков находятся в группе риска относительно заражения ВИЧ-инфекцией - эксперт

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Председатель правления БО «Объединение подростков и молодежи «Teenergizer», ВИЧ-положительный подросток Яна Панфилова отметила, что их организация выступает против какой-либо дискриминации, в том числе, и в отношении ВИЧ.

Читайте такжеВ Украине будет введен новый клинический протокол лечения ВИЧ/СПИДа

«Сегодня в Украине, по оценочным данным UNICEF и UNAIDS, около 5,5 тысяч молодых людей, живущих с ВИЧ. Только по состоянию на 2016 год официально на учете стоят 1188 подростков. Где остальные? Они, возможно, не знают о своем статусе», - сказала Панфилова.

По ее словам, одна из причин этого - это барьеры в тестировании. Так, члены организации создали мониторинговый проект, квест, направленный на проверку всех пунктов тестирования на ВИЧ в Киеве на предмет соответствия их работы законодательству.

Так, было проверено 18 пунктов, из которых 5 были закрыты, а еще в пяти активистам отказали в тестировании.

«Из-за того, что не было паспорта у наших волонтеров, и не было взрослого сопровождающего», - отметила председатель правления организации.

Вместе с тем, подчеркнула Панфилова, согласно законодательству, «каждый человек имеет право тестироваться на ВИЧ с 14 лет, анонимно, бесплатно и конфиденциально».

Читайте такжеПроектом госбюджета-2017 увеличены расходы на закупку лекарств на 2 млрд грн

В свою очередь, исполнительный директор БО «Объединение подростков и молодежи «Teenergizer» Павел Илюшин отметил, что согласно исследованию «Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко», проведенному совместно с UNICEF в 2015 году, из выборки 1439 лиц в возрасте 10-19 лет только 25,1% когда-либо в своей жизни проходили тестирование на ВИЧ.

«При этом 22,4% проходили, получили результат и узнали свой статус. Вы можете себе только представить: 74,9% подростков никогда в своей жизни не проходили тестирование на ВИЧ», - сказал Илюшин.

Он подчеркнул, что «по оценочным данным, 123,5 тысячи подростков в Украине сейчас находятся в группе риска».

«Это лишь подтверждает и усиливает важность тестирования на ВИЧ с 14 лет в Украине», - подчеркнул представитель организации.

Илюшин также добавил, что согласно опросу, в Украине 38,9% подростков до 19 лет уже имеют опыт половых отношений.

«При этом 35,3% из этих подростков никогда не пользовались презервативом», - отметил активист.

Кроме того, по его словам, 92% подростков в Украине знают и понимают, что тестирование является единственным способом узнать, имеет ли человек ВИЧ.

Илюшин сообщил, что «Teenergizer» подготовил памятку для подростков и медицинских работников учреждений, которые проводят тестирование, для того, чтобы каждый «понимал права подростков и уменьшил барьеры в тестировании с 14 лет в Украине».

Вместе с тем, руководитель программ развития и здоровья молодежи Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Елена Сакович заявила, что особенно уязвимыми к инфицированию ВИЧ являются дети и молодежь.

Читайте такжеУченые нашли способ, который может усилить иммунную систему ВИЧ-инфицированных

«Тестирование на ВИЧ мы считаем отправной точкой для мер профилактики», - сказала она и добавила, что тестирование имеет важное значение для обеспечения доступа к необходимой помощи и лечению для тех, кто уже является ВИЧ-инфицированным, а также для передачи важной информации для формирования безопасного с точки зрения инфицирования ВИЧ поведения для неинфицированных.

«Тот факт, что в течение этого социального эксперимента, который провели наши подростки из центра «Teenergizer», было выявлено нарушение в функционировании заведений, подросткам было отказано, - к сожалению, является очень негативной практикой, результаты которой нужно изучить и сделать так, чтобы если уже подросток решился обратиться или в Центр СПИДа, или в любое другое учреждения для прохождения тестирования на ВИЧ, чтобы он/она эту услугу получили», - сказала Сакович.

Она также заметила, что иногда именно те, кто предоставляют услуг, не владеют полностью нормативно-правовыми знаниями о предоставлении услуги ВИЧ-тестирования несовершеннолетним.

«Украина – одна из немногих стран в нашем регионе, где тестирование на ВИЧ разрешается без разрешения родителей с 14 лет. Это прогрессивная норма», - подчеркнула представитель ЮНИСЕФ.

Кроме того, эксперт сообщила, что почти 65% опрошенных подростков, которые проходили тестирование на ВИЧ в 2015 году, сообщили, что им не предлагали дотестовое или послетестовое консультирование, во время которого предоставляется необходимая информация, независимо от результатов теста.

Также почти 40% указали, что тест не был анонимным, а почти 12% заплатили за тестирование, тогда как это должно быть бесплатно.

В то же время, заместитель директора по вопросам профилактической деятельности, исследований и ресурсного развития Государственного учреждения «Украинский центр контроля за социально опасными болезнями Министерства здравоохранения Украины Алла Щербинская заверила, что они будут принимать меры для распространения информации о действии соответствующего закона.